Bolu'da meslekten men edilen polis intihar etti!
BOLU'da, meslekten ihraç edilen 26 yaşındaki eski polis Fatih Karaahmetoğlu, yalnız yaşadığı evinde kendisini doğal gaz borusuna iple asarak intihar etti. Karaahmetoğlu'nun intihar sırasında ellerinde boks eldiveni olması dikkat çekti.
Olay, akşam saatlerinde Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu'ndan bir süredir haber alamayan arkadaşı merak edip evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, yedek anahtarların bulunduğu apartman görevlisi ile birlikte eve girildi.