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Seda Sayan ve Safiye Soyman'dan oryantal dans performansı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Safiye Soyman ile dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Safiye Soyman ile Bodrum'da bir araya gelen Seda Sayan, Yemekteyiz programının çekimi öncesi stres attı. Bodrum'da şarkıcı Safiye Soyman'la birlikte tatil yapan 55 yaşındaki şarkıcı-sunucu Seda Sayan, bikinisiyle kamera karşısına geçti.

SEDA SAYAN ORYANTAL ŞOV YAPTI

Arapça müzik eşliğinde dans eden ikili, eğlendikleri anları Instagram'da yayınladı. Seda Sayan, beyaz renkteki bikinisiyle oryantal şov yaptı. 58 yaşındaki Safiye Soyman da ona dansıyla eşlik etti.

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