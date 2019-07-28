YEREL

İstanbul FSM Köprüsü 31 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı

İSTANBUL Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki 31 günlük çalışma sona erdi. Köprü saat 18.00 itibariyle ulaşıma açıldı. Köprünün ulaşıma açıldığı anlar havadan görüntülendi.

İSTANBUL Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 31 günlük onarım çalışmalarının ardından saat 18.00 itibariyle trafiğe açıldı.

Üst yapı ve derz onarım çalışmaları kapsamında köprüde, eski asfalt ve eski izolasyon söküldü, kumlama yapıldı. Yapılan yeni astar ve izolasyon uygulanmasının ardından ise 2,5 santimetre mastik asfalt ve 2,5 santimetre taş mastik asfalt döküldü. Köprünün genleşme derzleri de sökülerek yapılan tamiratların ardından yeniden yerlerine monte edildi.

Çalışmanın birinci aşaması 17, ikinci aşaması ise 14 günde tamamlandı. İkinci etabında tamamlanmasıyla köprüdeki çalışmalar sona erdi ve köprü yeniden trafiğe açıldı. Köprünün trafiğe açılmasını vatandaşlar sevinçle karşıladı. Vatandaşların köprüden geçişleri sırasında korna çaldığı görüldü.

Köprünün trafiğe açıldığı anlar ise havadan görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'la Demokratlar arasındaki Baltimore tartışması büyüyor
Trump'la Demokratlar arasındaki Baltimore tartışması büyüyor
Erzurum'da yan bakma kavgası 1 yaralı
Erzurum'da yan bakma kavgası 1 yaralı
Dayı-yeğen evliliğinde bakanlık devrede
Dayı-yeğen evliliğinde bakanlık devrede
Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist çocuk katili çıktı
Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist çocuk katili çıktı
Kırklareli'de serinlemek için denize giren er boğuldu
Kırklareli'de serinlemek için denize giren er boğuldu
Bakan Soylu'dan Suriyelilerle ilgili flaş sözler
Bakan Soylu'dan Suriyelilerle ilgili flaş sözler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa İnegöl’de feci kaza 5 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza 5 yaralı
İstanbul'da gece yarısı dehşet anları
İstanbul'da gece yarısı dehşet anları
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
Tekirdağ'da midibüsün altında kalan kişi ağır yaralandı
Tekirdağ'da midibüsün altında kalan kişi ağır yaralandı
Çorum'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı
Çorum'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı
Migros büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019 hisseye göre kaç para?
Migros büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019 hisseye göre kaç para?
Antalya'da sağlıksız koşullardaki midyelere el konuldu
Antalya'da sağlıksız koşullardaki midyelere el konuldu
A101 kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş kaç paradan başlıyor?
A101 kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş kaç paradan başlıyor?