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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.K. (36) ve K.E. (29) isimli şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Müstakil bir eve düzenlenen operasyonda Y.K., K.E., U.C. (24) ve M.B. (20) yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada satışa hazır halde 21 fişek (12,3 gr) uyuşturucu skunk, 28,49 gram kurutulmuş esrar, ikametin bahçe kısmında 15 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Y.K isimli şahıs uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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