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YPG'li teröristler sivillere işkence yapmaya başladı

Amerika ve Avrupa tarafından desteklenen teröristler, bölgedeki sivilleri hayatı cehenneme çevirdi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, hakimiyet kurduğu bölgelerde sivillere işkence yapıyor.

Amerika ve Avrupa tarafından para ve silah yardımına boğulan teröristlerin yaptığı işkence kameralara yansıdı.

Görüntülerde, yere yatırılan aile üyelerinin YPG'li terörist tarafıdan tekmelendiği görülüyor.

DEAŞ İLE YPG ARASINDA FARK YOK

İşkence görüntüleri, YPG'li teröristlerin DEAŞ'lı teröristlerden bir farkının olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

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