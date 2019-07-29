İngiltere'de trafik terörist durmak bilmedi! O anlar kamerada

Olay, Newcastle şehrinde yerel saatle 21.00 sıralarında meydana geldi. Trafik kavgasında 2 kişi otomobilden inerek bir kadın ile tartıştı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadının tartıştıkları 2 kişinin otomobiline gittiği; topuklu ayakkabısını çıkararak otomobilin ön camına defalarca vurduğu görüldü. Öfkelenen sürücü, otomobiline tekrar binerek otomobilini kaldırıma doğru sürdü, kadına hafifçe çarparak kenara attı ve o sırada kaldırımdan geçen başka bir adama daha çarptı. Kaldırımdaki adamın da öfkelenerek otomobilin kapısını açmaya çalıştığı; sürücünün ise otomobiliyle geri giderek tekrar otomobilinin adamın üzerine sürdüğü ve çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle savrulan adam, trafik levhasının bulunduğu direğe çarptı. Yerel medya, polisin olaya dair inceleme başlattığını duyurdu.