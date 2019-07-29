29 Haziran Türkiye Gündemi

Vizesiz Avrupa için 6 kriter kaldı! Erdoğan talimat verdi

Avrupa Birliği’nden vize muafiyeti için gerekli 72 kriterden 66’sını yerine getiren Türkiye, Avrupa'nın istediği ve geriye kalan 6 kriter için de harekete geçecek.

Bakan Soylu'dan Suriyelilerle ilgili flaş sözler

Süleyman Soylu, Suriyelilerin İstanbul'da yaptığı mitingle başlayan tartışmalar sonrası konuştu. Türkiye'nin ölümden kaçanlara kucak açtığını söyleyen Soylu, herkesin alkışladığı bir göç politikası yürütüldüğünü ifade etti.

İngiltere'nin yeni savaş gemisi Hürmüz Körfezi'ne ulaştı

İngiltere'nin, İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'nde görevlendirdiği yeni savaş gemisi HMS Duncan bölgeye ulaştı.

İran Arak reaktörünü yeniden faaliyete alıyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yenileme çalışmalarının yolunda gittiği Arak reaktörünün gelecek ay yeniden faaliyete gireceğini duyurdu.

Kadınlar için ilke imza atıldı! Türkiye dış ticarette "kadın dayanışması"na gidiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta Türk kadın girişimcilerinin aktif olarak yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu kapsamda Türk kadın girişimcilerimizle İspanyol kadın girişimcileri bir araya getireceğiz dedi.