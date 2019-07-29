Kamuda en çok iş bulan meslekler hangileri tercihlerde son gün

Kamuda en çok iş bulan meslekler hangileri tercihlerde son gün

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapmak için verilen süre bugün 23.59'da bitiyor. Tercih yapmaya çalışan öğrenciler en çok bu soruyu merak ediyor. Kamuda en çok iş bulan meslekler hangileri? İşte o liste...

Kamuda en çok iş bulan meslekler hangileri tercihlerde son gün - Sayfa 1

Öğrenciler, üniversite eğitimlerinin ardından bu sefer de gerek özel sektör gerekse kamuda çalışmak için iş arayışına girecekler. İşte kamuda görev yapmak için bir liste hazırlandı. Listeye göre en çok iş bulan mesleklerin oranları..

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Kamuda en çok iş bulan meslekler hangileri tercihlerde son gün - Sayfa 2

Hemşirelik %10

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Kamuda en çok iş bulan meslekler hangileri tercihlerde son gün - Sayfa 3

Petrol Mühendisliği %11

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Kamuda en çok iş bulan meslekler hangileri tercihlerde son gün - Sayfa 4

Uçak Mühendisliği %12

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