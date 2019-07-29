Kamuda en çok iş bulan meslekler hangileri tercihlerde son gün
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapmak için verilen süre bugün 23.59'da bitiyor. Tercih yapmaya çalışan öğrenciler en çok bu soruyu merak ediyor. Kamuda en çok iş bulan meslekler hangileri? İşte o liste...
Öğrenciler, üniversite eğitimlerinin ardından bu sefer de gerek özel sektör gerekse kamuda çalışmak için iş arayışına girecekler. İşte kamuda görev yapmak için bir liste hazırlandı. Listeye göre en çok iş bulan mesleklerin oranları..
117
Hemşirelik %10
217
Petrol Mühendisliği %11
317
Uçak Mühendisliği %12
417