Metrobüs sapığından iğrenç ifade! Ereksiyon yaşadım
İstanbul'da metrobüste 35 yaşındaki Kenan T., 20 yaşındaki A.B.'yi taciz etti. Pantolonunun önü ıslanan Kenan T., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ve 'kalabalıkta gayriihtiyari ereksiyon yaşadığını, idrarını kaçırdığını' iddia etti.
İstanbul'da meydana gelen olay, kalabalığın en yoğun olduğu toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüste yaşandı. 35 yaşındaki şüpheli Kenan T., 20 yaşındaki müştekiyi taciz etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede söz konusu olay şöyle anlatıldı:
S.A. fark etti ve bağırmaya başladı
20 yaşındaki A.B. isimli genç kadın 30 Mayıs günü metrobüse bindi. Yolculuk esnasında 35 yaşındaki şüpheli Kenan T. de müştekinin arkasına geçerek cinsel tacizde bulundu.Bu sırada pantolonu ıslanan şüpheli Kenan T.'yi daha önce de rahatsız ettiği S.A. fark etti ve bağırmaya başladı.
Kenan T.'den şikayetçi oldu
Bu durum üzerine müşteki A.B. arkasını dönerek şüpheliyi gördü ve Kenan T.'nin ön kısmının ıslandığını fark etti. Olayın büyümesinin ardından güvenlik görevlilerince şüpheli gözaltına alındı. A.B. olay ardından Kenan T.'den şikayetçi oldu."
Suçlamayı kabul etmedi
Kenan T. alınan savunmasında, metrobüs içerisindeki kalabalıkta sürtünme etkisi ile gayriihtiyarı ereksiyon yaşadığını, ön kısmına idrarını kaçırdığını, suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Tanık S.A. ise alınan beyanlarında olayı doğruladı.