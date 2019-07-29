Metrobüs sapığından iğrenç ifade! Ereksiyon yaşadım

İstanbul'da meydana gelen olay, kalabalığın en yoğun olduğu toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüste yaşandı. 35 yaşındaki şüpheli Kenan T., 20 yaşındaki müştekiyi taciz etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede söz konusu olay şöyle anlatıldı: