Metrobüs sapığının görüntüleri! Mastürbasyon yaparken yakalandı

İstanbul'da Beylikdüzü yönüne doğru giden metrobüste yaşanan taciz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fatih Ö. isimli kişi, bir kadını taciz edip mastürbasyon yaptıktan sonra üzerine boşaldı. Tacize karşı susmayan kadın tepki verince sapık, pantolonu ıslak bir halde yakalandı.

İğrençliğe maruz kalan kadın 'Biz değil siz utanacaksınız" diyerek adamın görüntülerini kayda aldı. Taciz sonrası sosyal medyada #MetrobüsteTacizVar etiketi Trend Topic (TT) oldu.

Gözaltına alındı

Metrobüsteki vatandaşlarca yakalanan şüpheli Fatih Özdemir, Saadetdere metrobüs durağında polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadın yolcu N.C. de polis merkezine giderek, şüpheli hakkında şikayette bulundu.

Emniyetteki ifadesi : Altımı ıslattım

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda, suçlamaları reddetti. Şüpheli Fatih Ö., kadının metrobüste kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını öne sürdüğü öğrenildi.

Sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olayı araştıran polis ekipleri, kadın ve şüphelinin kıyafetlerini incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi.