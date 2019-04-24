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Kolu olmayan halasından etkilendi "Biyonik Kol" yaptı

Araştırma projeleri kapsamında bir öğrenci, halasının kolunun olmaması nedeniyle uzuv kaybı olanların hayatını kolaylaştırmak amacıyla arkadaşı ve danışman öğretmeninin desteğiyle ‘Biyonik kol’ yaptı.

Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören Efe İnan halasının kolu olamayışında esinlenerek, onun hayatını kolaylaştıracak proje yapmak istedi. Arkadaşa Mustafa Çetiner ve danışman öğretmeni İbrahim Kuru’dan yardım alan İnan, 3 D yazıcı ve esneklik sensöründen faydalanarak kendi ürettikleri parçalarla ‘Biyonik kol’ yapmayı başardı. 2 kolu olmayan engellileri de düşünen öğrenciler ‘Zihin Sensörü’ ile düşünceleri el hareketine dönüştürmeyi başardı. Elazığ Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonunda 13’üncü TÜBİTAK ortaokul öğrencileri araştırma projeleri final yarışmasına katılan öğrenciler, derece ile ayrılmak istiyor. 

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