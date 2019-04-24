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Anneler ve Gelinler programının setinde yangın paniği yaşandı

Star TV'de yayınlanan Anneler ve Gelinler programının setinde yangın çıktı. Yemek yapmaya çalışan yarışmacının ocağı birden alev alınca sunucu Ezgi Sertel koşarak uzaklaştı.

Star TV ekranlarında yayınlanan "Anneler ve Gelinler" setinde yangın çıktı. Programın sunucusu Ezgi Sertel, bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Ezgi Sertel'in sunuculuğunu yaptığı ve son zamanların sevilerek izlenen yarışması Anneler ve Gelinler programının çekimlerinde çıkan yangın sette büyük paniğe neden oldu. Sertel, ocağın bir alev almasıyla çığlık atarak koşarak uzaklaştı.

Korkudan ne yapacağını bilemeyen Ezgi Sertel, can havliyle kaçarken topuklu ayakkabısı da sandalyede asılı kaldı.

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