Yaban keçisinin dağcıya tepkisi

Erzurum'da karşısına çıkan yaban keçisinin tepkisini gören vatandaş o anlar kayda aldı. Bülent Erkan yaşadığı bu olayı hayatı boyu unutamayacağını söyleyerek, "Otların üzerine uzanan bir keçi ile karşılaştım. Yağmur yağıyordu. Beni gören keçiyle bir süre bakıştık. Keçi daha sonra ayağa kalkıp önündeki kayaya ayağı ile peş peşe vurarak adeta 'buralar benim terk et' der gibiydi. Bende orayı terk etti" dedi.