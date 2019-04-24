Survivor'da büyük kavga! Hikmet ve Yusuf diskalifiye mi olacak?

Survivor’ın son bölümünde Türk ve Yunan yarışmacıların arasındaki gerginlik bir an olsun dinmedi. Her kavganın içinde yer alan isimlerden biri Bora, diğeri ise Hikmet. Siyah takımın oyun kazanmasının ardından Atakan ile Bora arasında gerginlik yaşandı. Son bölümde Yusuf ile Hikmet’in kavgası ise damga vurdu. Geçen yıl Turabi ile Anıl kavgaya tutuşmuş, kavgayı Turabi başlattığı için birkaç oyuna dahil olamama cezası verilmişti. Hikmet ile Yusuf’un kavgası ise şimdiye kadar yaşanan kavgaların en şiddetlisi. Acun gelecek bölümlerde iki yarışmacı hakkında verilecek kararı açıklayacak.

“YUNANLAR ÜZERİMİZDE BASKI KURMAYA ÇALIŞIYOR”

Sude: Yunan takım üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor. Seçimler konusunda hata yapıyoruz. Ya Spyros’un söylediği ya da Katerina’nın söylediği oluyor.

Nikos: Yine finale kaldım. Hayatımda hiçbir şey kazanmadım. Başarabildiklerimi yeteneğimle başardım. Şansa inanmam. 3 kez finale kalıp kaybettim. Şanssızım.

Hikmet: Arabayı kazandım. Nasip dedikleri buymuş. Kazanamam diyordum.

Yusuf: Takım aç erzağı kaybettik ne yapıp edip kazanmalıyız. Hikmet, Seda ve Afroditi’yi yenersek tamamdır.

Acun: Dominikte yeni bir ödül oyununa hoşgeldiniz. Aç olduğunuzu biliyorum. Kazanan takım doyacak. Ödülünüz yoğurtlu et döner.

BORA VE ATAKAN ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Survivor’ın başından beri yıldızı barışmayan ikili Bora ve Atakan bir kez daha gerildi. O anlar kameralara yansıdı.