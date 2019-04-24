MEDYA

Simge seksi dansı ve süper minisiyle yürek hoplattı

Beyazıt Öztürk'ün Almanya'daki programına konuk olan şarkıcı Simge, kalça dansı ve kıyafetiyle izleyicileri mest etti.

Beyaz Show’un sunucusu Beyazıt Öztürk, önceki gün Almanya’da sevenleriyle buluştu.

Simge, Hakan Altun, Oğuzhan Koç, İrem Sak, İbrahim Büyükak ve Doğu Demirkol ile birlikte salonu dolduran hayranlarını esprileriyle kahkahaya boğdu.

Göbek dansı olay oldu

Yaklaşık yedi bin davetlinin izlediği Beyaz Show'da Simge, Hakan Altun ve Oğuzhan Koç sevilen şarkıları ile salonu coştururken Simge bu yıla damgasını vurduğu şarkısı ‘Öpücem'i söylerken yaptığı göbek şovla geceye damgasını vurdu.

Simge sesiyle olduğu kadar kıyafetiyle de göz dolduran izleyenleri mest etti..

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Güler YSK kararını değerlendirdi
AK Partili Güler YSK kararını değerlendirdi
Yeni askerlik sistemiyle ilgili sona yaklaşıldı
Yeni askerlik sistemiyle ilgili sona yaklaşıldı
Binali Yıldırım: YSK süreci tamamlanmış değil
Binali Yıldırım: YSK süreci tamamlanmış değil
Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız
Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız
Erdoğan: BM Genel Kurulu tablosu var
Erdoğan: BM Genel Kurulu tablosu var
Erdoğan'dan kabinede değişiklik yorumu
Erdoğan'dan kabinede değişiklik yorumu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve miniklerin 23 Nisan düeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve miniklerin 23 Nisan düeti
Kendisine yer vermeyen kadının kucağına oturup tokat attı
Kendisine yer vermeyen kadının kucağına oturup tokat attı
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
HDP'nin ziyareti kızdırdı: O ziyaret iptal edildi
HDP'nin ziyareti kızdırdı: O ziyaret iptal edildi
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
Üsküdar’daki trafik magandalarına 18 bin lira ceza
Üsküdar’daki trafik magandalarına 18 bin lira ceza
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019