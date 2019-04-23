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HDP'nin ziyareti kızdırdı: O ziyaret iptal edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nin muhtarı Halil Kökmen, gazetecilere açıklamada son gelişmeler nedeniyle şehit yakınları olarak acılarını yaşayamadıklarını, köylerinin böyle bir olayla anılmasından rahatsız olduklarını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nin muhtarı Halil Kökmen, Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretine gitmek için randevu talep ettiklerini aktararak, "Kemal Bey'e perşembe günü bir özür ziyaretinde bulunmak istiyorduk ama televizyondan gördüğüm kadarıyla bizden önce HDP örgütlerini kabul etmiş. Onların, 'geçmiş olsunlarını' kabul etmiş. Ondan dolayı şehit ailesi olarak biz bu ziyaretimizden vazgeçtik, gelmeyeceğiz. Kemal Bey kusura bakmasın. Bizim canımızı, kanımızı alanlarla bir araya gelmesi bizi üzdü." şeklinde konuştu.

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