23 Nisan Türkiye Gündemi

23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Özel oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te HDP'ye olay protesto Oturumu terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki 23 Nisan Oturumu'nda İstiklal Marşı'nı okumayan HDP'li vekillere tepki olarak Meclis'teki program sonlanmadan oturumu terk etti.

YSK AK Parti'nin 'KHK'lılar oy kullanamaz' itirazını reddetti

İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazları görüşen YSK, KHK'lıların oy kullanabileceğine karar verdi.

Doğu Perinçek'ten olay 23 Nisan çıkışı Atatürk peygamber değil, Yapması yanlış

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 23 Nisan'ın 'Çocuk Bayramı' yapılmasını 'Atatürk'ün çok ciddi bir hatası' olarak nitelendirdi. Perinçek, "Atatürk peygamber değil, 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı yapması yanlış, ben o balonları patlatıyorum" dedi.