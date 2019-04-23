POLİTİKA

Kars'ta Komutan Özgür Nuhut HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen tokalaşmadı

Kars'ta gerçekleştirilen 23 Nisan törenlerine katılan 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen tokalaşmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan'ın coşkuyla kutlandığı yerlerden biri de Kars oldu. Çeşitli gösterilerin düzenlendiği Kars'ta protokolde yerini aldı.

Gösteriler başlamadan önce 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, protokol konuklarından HDP'li Kars Belediye Eş Genel Başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca'nın tokalaşma isteğini geri çevirdi. Elleri havada kalan eş başkanlar ve meclis üyeleri diğer kişilerle tokalaştıktan sonra yerlerine oturararak gösterileri izledi.

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