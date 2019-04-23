Sri Lanka saldırılarında şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Sri Lanka'da Pazar günü gerçekleştirilen ve 321 kişinin hayatını kaybetmesine, 500'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırılarla ilgili bir şüphelinin Negombo şehrindeki St Sebastian kilisesine girerken görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde sırt çantası taşıyan sakallı bir kişinin kiliseye girdiği görülüyor.

Colombo Başpiskoposu Kardinal Malcolm Ranjith, Negombo şehrindeki St Sebastian kilisesindeki saldırıda en az 110 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.