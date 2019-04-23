POLİTİKA

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu saldırısına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, TBMM'de muhabirlerin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili soruları yanıtladı:

"Burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. PKK ile hangi siyasi örgüt el ele kol kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye’de hangi siyasi partiler kol kola veriyolar. Sonra oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var.

Bu insanların birikmiş olan gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin, bunların hepsini etraflıca bir incelemek lazım, bunların üzerine de düşünmek lazım değil mi? Bunları bir istismar şeyine dönüşmenin bir anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekir. Ben bile bir cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde önce soruyorum. Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyim derim. Dua yapacaksam duayı evimden yaparım, olay bu kadar basit."

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