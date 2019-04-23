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Bora Gencer tezgah açtı sosyal medyada gündem oldu

Bir döneme damgasını vuran müzisyen Bora Gencer, oğlu Ayaz ve yeğeni ile birlikte kullanmadığı kıyafetlerini pazarda satışa çıkardı. İşte Gencer'in son hali...

90'lı yıllara çıkardığı şarkılarla damgasını vuran şarkıcı Bora Gencer, Şişli'de pazara çıktı. Ünlü sanatçıyı satış yaparken görenler gözlerine inanamadı.

Usta sanatçı oğluna hayatın kolay olmadığını ve kolay para kazanılmadığını göstermek için pazara çıktığını söyledi.

"HER HAFTA ORAYA GİDECEĞİM"

Bomonti Pazarı'nda satış yapıp 20 TL kazanan Gencer, şu açıklamayı yaptı: "Aslında pazarı ben açmadım. Abim İlhan Gencer'in kızı Merve Gencer açtı. Ben de ona desteğe gittim oğlum ile birlikte. Kullanmadığım kıyafetlerimi götürdüm. Bundan sonra her hafta gideceğim oraya…

İki tane ayakkabım satıldı 20 liradan. O parayla da oğluma klavye falan aldık. Ben de bir anahtarlık aldım. Oğlumu da yanımda götürdüm çünkü hayatın kolay olmadığını, kolay para kazanılmadığını görsün istedim."

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