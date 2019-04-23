23 Nisan törenleri Anıtkabir'de başladı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk tören Anıtkabir'de gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanıyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Selçuk, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Şentop, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
Anıtkabir'deki törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Selçuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.