MEDYA

Erkenci Kuş 39. bölüm fragmanı

Erkenci Kuş dizisi 39. yeni bölümüyle 27 Nisan 2019 Cumartesi akşamı Star'da olacak. Erkenci Kuş'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Erkenci Kuş 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş'un yeni bölümünde neler olacak? Erkenci Kuş 27 Nisan 2019 Cumartesi akşamı Star'da...

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar. Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sosyal medyadan Soylu'ya büyük destek
Sosyal medyadan Soylu'ya büyük destek
Uluyan MHP'li vekilden eleştirilere cevap
Uluyan MHP'li vekilden eleştirilere cevap
Mehmet Metiner'den CHP'nin 'nefret dili' söylemine cevap
Mehmet Metiner'den CHP'nin 'nefret dili' söylemine cevap
Ryan Donk, Babel'i Galatasaray'a çağırdı
Ryan Donk, Babel'i Galatasaray'a çağırdı
Ali Koç: Bu durumu çocuklara nasıl anlatacağım
Ali Koç: Bu durumu çocuklara nasıl anlatacağım
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kızım 29. bölüm fragmanı
Kızım 29. bölüm fragmanı
Gülperi 29. bölüm 2. fragmanı
Gülperi 29. bölüm 2. fragmanı
Söz 80. bölüm ilk sahne
Söz 80. bölüm ilk sahne
Tek Yürek 11. bölüm 2. fragmanı
Tek Yürek 11. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 11. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 11. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 39. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 39. bölüm fragmanı
Kayseri'de define için kazı yapan şahıslara suçüstü
Kayseri'de define için kazı yapan şahıslara suçüstü
İstanbullu Gelin 82. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 82. bölüm fragmanı