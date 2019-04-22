MEDYA

Çarpışma 19. bölüm 2. fragmanı

Çarpışma dizisi 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarpışma 19. yeni bölümüyle 25 Nisan 2019 Perşembe akşamı Show TV'de olacak. Çarpışma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çarpışma 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarpışma'nın yeni bölümünde neler olacak? Çarpışma 25 Nisan 2019 Perşembe akşamı Show TV'de...

Kadir Adalı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesinde görevli bir başkomiserdir. Ailesiyle mutlu bir hayat sürerken karısını ve kızını bir terör eyleminde kaybeder. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymakta ve çok acı çekmektedir.

Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kazaya dört araba, dört hayat, dört insan karışır. Kadir, Zeynep Cemre ve Kerem...

Kadir’in, "Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi" dediği bu kaza, onların hayatlarını da birbirlerine bağlayacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sosyal medyadan Soylu'ya büyük destek
Sosyal medyadan Soylu'ya büyük destek
Uluyan MHP'li vekilden eleştirilere cevap
Uluyan MHP'li vekilden eleştirilere cevap
Mehmet Metiner'den CHP'nin 'nefret dili' söylemine cevap
Mehmet Metiner'den CHP'nin 'nefret dili' söylemine cevap
Ryan Donk, Babel'i Galatasaray'a çağırdı
Ryan Donk, Babel'i Galatasaray'a çağırdı
Ali Koç: Bu durumu çocuklara nasıl anlatacağım
Ali Koç: Bu durumu çocuklara nasıl anlatacağım
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tek Yürek 11. bölüm 2. fragmanı
Tek Yürek 11. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 11. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 11. bölüm 2. fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 23. bölüm fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 23. bölüm fragmanı
Kayseri'de define için kazı yapan şahıslara suçüstü
Kayseri'de define için kazı yapan şahıslara suçüstü
Bursa'da dehşet: Karı kocayı silahla böyle vurdu!
Bursa'da dehşet: Karı kocayı silahla böyle vurdu!
Avlu 39. bölüm 2. fragmanı
Avlu 39. bölüm 2. fragmanı
Kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı
Kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı
Çarpışma 19. bölüm 2. fragmanı
Çarpışma 19. bölüm 2. fragmanı