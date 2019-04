22 Nisan Türkiye Gündemi yeni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesindeki saldırıyla ilgili "Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz." dedi.

Kılıçdaroğlu "İktidar failleri bulsun" diyerek saldırıya ateş püskürdü!

ANKARA'da şehit cenazesindeki yumruklu saldırıyla ilgili konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Bir şehidin namazının kılınamaması kabul edeceğim bir şey değil. İktidar failleri bulsun" diye konuştu.

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ilişkin, “Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alındı. Olayın dışarıdan kaynaklanan bir provokasyon olduğu tespit edilememiştir. Olay üzerinden siyasi bir rant çıkarmak tehlikeli ve yanlıştır” dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli ve Hulusi Akar'a saldırı tepkisi

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Mesajınızı verdiniz' gibi cümleler duyduk. Çok acı. Neyin mesajı? 'Yüzde 93'e yakın oy almadığınız yere neden gittiniz?' dendi. Ne demek o? Bu ülkenin her karışı bizim. Her yere gideriz. Memleketin her yeri bizim."

Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Yenigün hakkında karar verildi

ANKARA'da şehit cenazesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan Osman Sarıgün tutuklanarak cezaevine konuldu.