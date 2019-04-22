GÜNCEL

22 Nisan Türkiye Gündemi yeni

22 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesindeki saldırıyla ilgili "Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz." dedi.

Kılıçdaroğlu "İktidar failleri bulsun" diyerek saldırıya ateş püskürdü!

ANKARA'da şehit cenazesindeki yumruklu saldırıyla ilgili konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Bir şehidin namazının kılınamaması kabul edeceğim bir şey değil. İktidar failleri bulsun" diye konuştu.

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ilişkin, “Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alındı. Olayın dışarıdan kaynaklanan bir provokasyon olduğu tespit edilememiştir. Olay üzerinden siyasi bir rant çıkarmak tehlikeli ve yanlıştır” dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli ve Hulusi Akar'a saldırı tepkisi

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Mesajınızı verdiniz' gibi cümleler duyduk. Çok acı. Neyin mesajı? 'Yüzde 93'e yakın oy almadığınız yere neden gittiniz?' dendi. Ne demek o? Bu ülkenin her karışı bizim. Her yere gideriz. Memleketin her yeri bizim."

Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Yenigün hakkında karar verildi

ANKARA'da şehit cenazesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan Osman Sarıgün tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Osman Pamukoğlu partisi HEPAR'ı kapattı
Osman Pamukoğlu partisi HEPAR'ı kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı!
İBB Meclisi'ndeki kritik oylama bitti! İşte sonuç...
İBB Meclisi'ndeki kritik oylama bitti! İşte sonuç...
Akılalmaz olay! Sütyen ve etek giydirip gezdirdiler
Akılalmaz olay! Sütyen ve etek giydirip gezdirdiler
Göksel Gümüşdağ İBB'de başkanvekili seçildi
Göksel Gümüşdağ İBB'de başkanvekili seçildi
Serdar Ali Çelikler'den olay sözler: Arda'nın aklı fikri Galatasaray'da
Serdar Ali Çelikler'den olay sözler: Arda'nın aklı fikri Galatasaray'da
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Serdar Ali Çelikler: Arda'nın aklı fikri Galatasaray'da
Serdar Ali Çelikler: Arda'nın aklı fikri Galatasaray'da
Kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı
Kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı
AÖF sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım ne zaman?
AÖF sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım ne zaman?
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı anı arabayı taşlayan kadın kim?
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı anı arabayı taşlayan kadın kim?
Ersun Yanal ilk 10'da bitiremezse...
Ersun Yanal ilk 10'da bitiremezse...
23 Nisan ertesi tatil mi 24 Nisan okullar var mı?
23 Nisan ertesi tatil mi 24 Nisan okullar var mı?
Levent Gök'ün Çubuk'taki saldırıda linç edilmeye çalışıldığı anın görüntüleri
Levent Gök'ün Çubuk'taki saldırıda linç edilmeye çalışıldığı anın görüntüleri
Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019
Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019