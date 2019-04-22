Serdar Ali Çelikler: Arda'nın aklı fikri Galatasaray'da

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor karşısında 1 puanı son dakikada gelen penaltı golüyle kurtarırken transfer olduğu günden bu yana beklentilerine uzağında kalan Arda Turan için bomba bir yorum geldi.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile ilgili yorumlarda bulundu.

“Arda Turan’ın aklı fikri Galatasaray’da''

Futbol piyasasında eşsiz yorumlarıyla ve kulağının delik olmasıyla bilinen Serdar Ali Çelikler, “Arda Turan’ın aklı fikri Galatasaray’da, Medipol Başakşehir’de oynamak istemiyor” dedi.