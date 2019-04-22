SPOR

Serdar Ali Çelikler: Arda'nın aklı fikri Galatasaray'da

Serdar Ali Çelikler, “Arda Turan’ın aklı fikri Galatasaray’da, Medipol Başakşehir’de oynamak istemiyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor karşısında 1 puanı son dakikada gelen penaltı golüyle kurtarırken transfer olduğu günden bu yana beklentilerine uzağında kalan Arda Turan için bomba bir yorum geldi.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile ilgili yorumlarda bulundu.

“Arda Turan’ın aklı fikri Galatasaray’da''

Futbol piyasasında eşsiz yorumlarıyla ve kulağının delik olmasıyla bilinen Serdar Ali Çelikler, “Arda Turan’ın aklı fikri Galatasaray’da, Medipol Başakşehir’de oynamak istemiyor” dedi.  

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Osman Pamukoğlu partisi HEPAR'ı kapattı
Osman Pamukoğlu partisi HEPAR'ı kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı!
İngiliz devi Eljif Elmas'ı istiyor! Ali Koç görüşmeye o ismi almadı
İngiliz devi Eljif Elmas'ı istiyor! Ali Koç görüşmeye o ismi almadı
İBB Meclisi'ndeki kritik oylama bitti! İşte sonuç...
İBB Meclisi'ndeki kritik oylama bitti! İşte sonuç...
Akılalmaz olay! Sütyen ve etek giydirip gezdirdiler
Akılalmaz olay! Sütyen ve etek giydirip gezdirdiler
Göksel Gümüşdağ İBB'de başkanvekili seçildi
Göksel Gümüşdağ İBB'de başkanvekili seçildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı
Kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı anı arabayı taşlayan kadın kim?
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı anı arabayı taşlayan kadın kim?
AÖF sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım ne zaman?
AÖF sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım ne zaman?
Ersun Yanal ilk 10'da bitiremezse...
Ersun Yanal ilk 10'da bitiremezse...
Levent Gök'ün Çubuk'taki saldırıda linç edilmeye çalışıldığı anın görüntüleri
Levent Gök'ün Çubuk'taki saldırıda linç edilmeye çalışıldığı anın görüntüleri
23 Nisan ertesi tatil mi 24 Nisan okullar var mı?
23 Nisan ertesi tatil mi 24 Nisan okullar var mı?
Şarkıcı Simge kalça şovuyla izleyicileri mest etti
Şarkıcı Simge kalça şovuyla izleyicileri mest etti
Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019
Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019