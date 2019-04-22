POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı anı arabayı taşlayan kadın kim?

ANKARA Çubuk'ta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan saldırıda bir kadının eline aldığı kaya parçasını Kılıçdaroğlu'nun aracına fırlattığı görülüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde uğradığı saldırının yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. 

Bu yeni kayıtlarda sığındığı evden çıkarılan Kılıçdaroğlu zırhlı araca bindiriliyor. Araçlar koruma ekipleri ile birlikte hareket ettiği anda ortaya bir kadın çıkıyor. Eline geçirdiği kaya parçalarını araçlara fırlatan kadın, izleyeni dehşete düşürdü. 

Evi yakın diyen kadın mı?

Kılıçdaroğlu eve sığındığında bir kadının 'evi yakın' diyerek tahrik ettiği ortaya çıkmıştı. Bu görüntüler ortaya çıkınca herkes 'aynı kişi mi?' diye merak etti. Olayla ilgili gözaltına alınanlar arasında bu kadın yer almıyor.

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