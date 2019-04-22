Ersun Yanal ilk 10'da bitiremezse...

Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken Sergen Yalçın'ın öğrencileri sarı-lacivertli takımı sahadan sildi. Fenerbahçe, bu mağlubiyetle küme düşme potasından kurtulamazken teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği tartışma konusu oldu.

''Ersun Yanal sözleşmesi gereği devam edemez''

Maçın ardından Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu yerden yere vuran Sinan Engin, teknik direktör Ersun Yanal'la ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Sinan Engin, 'Beyaz Futbol'da "Fenerbahçe ilk 10'a giremezse, Ersun Yanal sözleşmesi gereği devam edemez." ifadelerini kullandı.

"Bugünün konusu değil''

Ersun Yanal, basın mensuplarının bu iddiasını sorması üzerine şu ifadeleri kullandı; "Bugünün konusu değil, böyle bir şey olmadığını zaten açıklamıştık."

Kafaları karıştırdı

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın verdiği cevap kafaları karıştırıken Sinan Engin'in iddiasını doğrular nitelikte olması dikkat çekti.