POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli ve Hulusi Akar'a saldırı tepkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ve sonrasındaki açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dün Ankara'da katıldığı bir şehit cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıda Milli Savunma Bakanı Akar'ın olayları yatıştırmak için polis megafonundan yaptığı açıklamalara ve MHP lideri Bahçeli'nin saldırı sonrası değerlendirmelere tepki gösterdiği konuşmasında İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı; Mesajınızı verdiniz' gibi cümleler duyduk. Çok acı. Neyin mesajı? 'Yüzde 93'e yakın oy almadığınız yere neden gittiniz?' dendi. Ne demek o? Bu ülkenin her karışı bizim. Her yere gideriz. Memleketin her yeri bizim. Herkes her yere gider. Bu talihsiz açıklamaların derhal bitmesini diliyorum. Genel Başkan'ımızın soğukkanlı, toplumu barışa sevk eden davranışı örnektir diye düşünüyorum.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırısı sonrası açıklama Canlı yayın
CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırısı sonrası açıklama Canlı yayın
YSK'dan İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika haber!
YSK'dan İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika haber!
Yeni parti kuracak deniyordu! Ahmet Davutoğlu fitili ateşledi olay açıklama
Yeni parti kuracak deniyordu! Ahmet Davutoğlu fitili ateşledi olay açıklama
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası açıklama
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası açıklama
HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "Geçmiş olsun" ziyareti!
HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "Geçmiş olsun" ziyareti!
İETT otobüsü çöp kamyonuyla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İETT otobüsü çöp kamyonuyla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sakallı maymunların ikinci yavru heyecanı
Sakallı maymunların ikinci yavru heyecanı
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Tanrı Dağları'nda bozkurt gibi uludu!
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Tanrı Dağları'nda bozkurt gibi uludu!
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Kemal Kılıçdaroğlu: Gayet iyiyim
Kemal Kılıçdaroğlu: Gayet iyiyim
Saynur Öztürk'ün Panayiotis Karagianis ile görüntüleri
Saynur Öztürk'ün Panayiotis Karagianis ile görüntüleri
23 Nisan liselere tatil mi 2019 resmi tatil açıklaması
23 Nisan liselere tatil mi 2019 resmi tatil açıklaması
Geleneğin böylesi! Damadı bakın nasıl yumrukladılar
Geleneğin böylesi! Damadı bakın nasıl yumrukladılar
Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası
Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası