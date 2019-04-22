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Saynur Öztürk'ün Panayiotis Karagianis ile görüntüleri

Hasan Ali Kaldırım ile dünya evine giren Saynur Öztürk'ün Yunan Instagram fenomeni Panayiotis Karagianis ile görüntülerinin ortaya çıktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'ın eşinin başka bir erkekle öpüşürken görüntüleri ortaya çıktı. Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Yunan basını ise ikilinin aşk yaşadığını iddia etti.

Fenerbahçe'nin başarılı sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, 2016 yılında dünya evine girdiği Saynur Öztürk hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk'ün milli futbolcuyu Yunan Instagram fenomeni Panayiotis Karagianis ile aldattığı iddia edildi. Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis'in samimi görüntüsü şok etkisi yaratırken, Yunan basını ise ikilinin aşk yaşadığını yazdı. Saynur Öztürk'ün bu olayın ortaya çıkmasıyla ismini değiştirdiği Instagram hesabını Hasan Ali Kaldırım takibe alırken, ikilinin konuyla ilgili ne açıklama yapacağı ise merak konusu oldu. Ayrıca yunan fenomeni Instagram hesabıda internet korsanları tarafından ele geçirildi.

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