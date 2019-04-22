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Ersun Yanal: “Yumuşak oynarsanız, sonuca mahkum olursunuz”

Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetini değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Hepimize bir hayal kırıklığı yaşattı. Maalesef bu kadar yumuşak bir oyun oynarsanız, sonuca mahkum olursunuz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’un konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, maç sonu açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta oynadıkları Galatasaray müsabakasında yüksek tempoda bir müsabaka oynadıklarını ancak bu maçtaki oyundan dolayı hayal kırıklığı içerisinde olduklarını söyledi. Yanal, “Çünkü Galatasaray maçında oynadığımız sertlik ve şiddetle, bugünkü oynadığımız maçın şiddeti ve sertliği arasında oldukça fark oldu. Maalesef bu kadar yumuşak ve bu kadar rahatlatan bir oyun oynarsanız, sonuca mahkum olursunuz. Bu hepimizin aldığı sonuç, sadece oyuncularımızın değil. Biz ekip olarak bu konuda sonucu yaşadık” dedi. 

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