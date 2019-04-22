GÜNCEL

Sarıyer’de denetimden kaçan otomobil polise çarptı

İSTANBUL'da, kontrol noktasında bir polise çarpıp yaralayarak kaçan otomobildeki 3 kişiden 2'si yakalandı, diğer şüpheli ormanlık alanda izini kaybettirdi.

Büyükdere Bahçeköy Yolu üzerinde polis kontrol noktasında, şüpheli görülmesi üzerine polis ekiplerince durdurulmaya çalışılan, içinde 3 kişinin bulunduğu 34 NJ 5046 plakalı otomobil kaçmaya başladı.

Kaçarken kontrol noktasında bir polise çarpan otomobil, ekipler tarafından takibe alındı.

İhbar üzerine bölgeye takviye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaralanan polisi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerince bir süre kovalanan otomobil, lastiğine ateş açılarak durduruldu.

Aracın içindeki şüpheliler Belgrad ormanlık alanında kaçmaya çalışırken 2'si yakalandı, diğer şüpheli izini ormanda kaybettirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı cenazedeki şehidin babasından ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı cenazedeki şehidin babasından ilk açıklama
CHP’li Yıldırım Kaya'dan "Kılıçdaroğlu'na saldırı" ile ilgili çok tartışılacak iddia!
CHP’li Yıldırım Kaya'dan "Kılıçdaroğlu'na saldırı" ile ilgili çok tartışılacak iddia!
ABD'den Türkiye'ye bir kötü haber daha Financial Times yazdı
ABD'den Türkiye'ye bir kötü haber daha Financial Times yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı
Kulislere sızdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu talimatı
Kulislere sızdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu talimatı
Ersun Yanal hayal kırıklığına uğramış
Ersun Yanal hayal kırıklığına uğramış
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MHP'li Cemal Enginyurt, Tanrı Dağları'nda uludu
MHP'li Cemal Enginyurt, Tanrı Dağları'nda uludu
Nöbet 8. final bölümü fragmanı
Nöbet 8. final bölümü fragmanı
Dilek İmamoğlu aslen nereli Ekrem İmamoğlu'nun eşi kimdir?
Dilek İmamoğlu aslen nereli Ekrem İmamoğlu'nun eşi kimdir?
Zengin ve Yoksul 4. bölüm fragmanı
Zengin ve Yoksul 4. bölüm fragmanı
İkizler Memo Can 23. bölüm fragmanı
İkizler Memo Can 23. bölüm fragmanı
22 Nisan evde bakım maaşı yatan iller yeni sorgulama
22 Nisan evde bakım maaşı yatan iller yeni sorgulama
Kalk Gidelim 68. bölüm fragmanı
Kalk Gidelim 68. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 38. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 38. bölüm fragmanı