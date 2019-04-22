MEDYA

Bizim Hikaye 67. bölüm fragmanı

Bizim Hikaye dizisi 67. yeni bölümüyle 25 Nisan 2019 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Bizim Hikaye'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bizim Hikaye 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bizim Hikaye'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? Bizim Hikaye 25 Nisan 2019 Perşembe akşamı FOX'ta...

Şehrin yoksul semtlerinden birinde yaşam mücadelesi veren bir aile ve o ailenin adeta annesi haline gelmiş en büyük çocuğu Filiz’le başlar hikayemiz… Anneleri terk edip gittiğinden beri 5 küçük kardeşine bakan Filiz, alkolik babaları Fikri’ye rağmen ailesine sahip çıkar ve şikayet etmeden hayata sıkı sıkı tutunur.

Filiz gibi kardeşleri de asla kasvete kapılmayan, başlarının çaresine bakmayı öğrenmiş, güçlü ve dik duran çocuklardır. Filiz’in bir küçüğü üstün zekalı Rahmet, onun bir küçüğü, şimdiden zorlu bir yasak aşk yaşayan Hikmet, onun bir küçüğü vicdanlı ve duygusal Kiraz, onun küçüğü Fikret ve en küçükleri 1.5 yaşındaki İsmet.

Filiz bütün hayatını kardeşlerine adamış, en yakın arkadaşı ve komşusu Tülay’la dertleşen, günü birlik işlerden para kazanmaya çalışan, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen bu esrarengiz genç adam, hem Filiz’in kalbini kazanıp hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır. Filiz’e ilk gördüğü anda aşık olan Barış onu etkileyebilmek için çabalarken, Filiz zorlu hayatında aşka yer olmadığını düşünür ve Barış’a karşı hissettiklerini inkar etmeye çalışır.

Senelerdir Filiz’e aşık olan polis Memuru Cengiz’in korumacı tavrı da eklenince işler Barış’ın sandığı kadar kolay ilerlemez. Üstüne üstlük Barış’ın gizlediği kimliği ve esrarengiz yaşantısı da ilişkileri için bir tehlike oluşturur.

Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya adamış babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 6 kardeş ve Filiz’e aşık Barış’ın kesişen yolları herkesi yeni hikayelere götürecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Gül'ten Kılıçdaroğlu tweeti
Abdullah Gül'ten Kılıçdaroğlu tweeti
İşte Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan şahsın kimliği
İşte Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan şahsın kimliği
Alanyaspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Alanyaspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Kılıçdaroğlu'ndan saldırı açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan saldırı açıklaması
Fatih Erbakan'dan SP'ye sert sözler
Fatih Erbakan'dan SP'ye sert sözler
Kılıçdaroğlu saldırısında kan donduran detay
Kılıçdaroğlu saldırısında kan donduran detay
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. bölüm fragmanı
Kılıçdaroğlu saldırısında kan donduran detay
Kılıçdaroğlu saldırısında kan donduran detay
Elimi Bırakma 38. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 38. bölüm fragmanı
Samsun'da denize atlayan genç kızı polis kurtardı
Samsun'da denize atlayan genç kızı polis kurtardı
Bursa'da defineci ile jandarma arasında ilginç diyalog
Bursa'da defineci ile jandarma arasında ilginç diyalog
Avlu 39. bölüm fragmanı
Avlu 39. bölüm fragmanı
Kılıçdaroğlu'ndan saldırı açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan saldırı açıklaması
Bizim Hikaye 67. bölüm fragmanı
Bizim Hikaye 67. bölüm fragmanı