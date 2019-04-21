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Bursa'da defineci ile jandarma arasında ilginç diyalog

BURSA'da zeytinlikte define ararken karşısında jandarmayı gören şüpheli, taş olduğunu ve onun için adam boyu çukur eştiklerini söyledi.

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A. isimli kişinin Boyalıca Mahallesindeki bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbarı değerlendiren ekipler, H.H., S.A., F.A. ve A.A.'ya suçüstü yaptı. 

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla malzemelere el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla malzemelere el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı.

Öte yandan jandarmanın operasyonu sırasında bir kişinin kazı yapmaya devam ettiği görüldü. Bir anda karşısında jandarmayı gören şahıs, yaklaşık 2 metre eşilen çukurda taş olduğunu söyledi.

Jandarma ekipleri ise yerin altındaki taşın sana ne zararı var demesi üzerine şahıs, "Merak ettim komutan" demesi dikkat çekti.

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