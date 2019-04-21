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Kılıçdaroğlu bulunduğu evden işte böyle çıkartıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Kılıçdaroğlu, alandan alınarak, çevredeki bir eve götürüldü. Kılıçdaroğlu, güvenlik gerekçesi ile bulunduğu evden çıkartılarak zırhla araçla bölgeden uzaklaştırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı. Güvenlik güçleri Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü.

Yakın korumalarının ve çevredeki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle Kılıçdaroğlu, alandan alınarak, çevredeki bir eve götürüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu, güvenlik gerekçesi ile bulunduğu evden çıkartılarak zırhla araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Kılıçdaroğlu'nun zırhlı araca geçişi esnasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisine eşlik etti.

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