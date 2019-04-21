Survivor'da anlat bakalım oyunu Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı

Survivor'da birleşme partisi öncesinde oynanan oyunlarda eğlenceli anlar yaşandı. Bu hafta oynanan Anlat Bakalım oyununda Acun Ilıcalı ile sunucu Murat Ceylan'ın takımları yarıştı. Özellikle Acun'un yarışmacı Okay ile birlikte yarışırken kelimeyi bir türlü bulamayınca isyan etmesi ekran başındakileri güldürdü.

KELİMEYİ GEÇMESİ İÇİN YALVARDI

Acun Ilıcalı, 'Takma kirpik' kelimesini bir türlü bulamayınca isyan ederek Okay'a kelimeyi geçmesi için yalvardı. Murat Ceylan'ın takımı: 4 Acun Ilıcalı'nın takımı: 5 Ödülü kazananı Acun'un takımı oldu.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI KAZANDI

Survivor'da her sene birleşme öncesinde geleneksel hale gelen futbol maçında Acun Medya ile Survivor yarışmacıları karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadeleyi 8-7'lik skorla Acun Medya kazandı.v