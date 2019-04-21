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Bakan Soylu’dan şehit ailesine taziye telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Çukurca İlçesinde şehit düşen Er Erhan Çiyapul’un ailesini telefonla arayarak taziye dileklerinde bulundu.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, şehit ailesi ziyareti sırasında Bakan Soylu ile şehit ailesinin telefon görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. 

Bakan Soylu ile şehidin emekli olan korucu babası Ahmet Çiyapul ile telefonla görüştü. Görüşmede Bakan Soylu, “Allah rahmet eylesin. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah” dedi. 

Taziye çadırında bulunan bir şehit yakını ise, “Sizi çok severdi sizden çok memnundu” şeklinde konuştu. 

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