20 Nisan Türkiye Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla bir arada! Seçimleri masaya yatıracak

Cumhurbaşkan Erdoğan, yerel seçimleri masaya yatırmak üzere kurmaylarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bir araya geldi.

Devlet Bahçeli'den kritik "İmamoğlu'na mazbata" çıkışı: Görevine şimdilik başlamıştır

Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasıyla ile ilgili "Süreç bitmemiştir. Şimdi söz sırası YSK'dadır" diyerek "Görevine şimdilik başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'Türkiye ittifakı' çıkışına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ittifakı" çıkışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli konularda ittifak yapmalıyız" sözleriyle destek verdi.

Temel Karamollaoğlu'nun seçim hesabı şaşırttı

Temel Karamollaoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirirken son seçimde, partisinin 1973 seçimlerinden fazla oy aldığını söyledi. Yüzde 3'ün üzerinde oy aldıklarını belirten Karamollaoğlu, 1973'te oyların yüzde 11'ini aldıklarını söylemedi.

MİT, BAE'li iki ajanı takip ediyordu! İstanbul'da ne aradıkları ortaya çıktı

İSTANBUL'da gözaltına alınan iki BAE istihbarat yetkilisi, casusluk suçundan tutuklandı. İki istihbaratçının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile "ilgisi olup olmadığı" araştırılıyor. Söz konusu istihbaratçılardan biri 6 aydır, diğeri de 1 aydır MİT'in takibindeydiler.

Hulusi Akar ve komutanlar sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye gitti.