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Neslihan Atagül'den eşi Kadir Doğulu'yu şaşkına çeviren sürpriz

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'ya Vuslat dizisinin setinde doğum günü sürprizi yaptı. Doğulu, eşinin sürprizi karşısında şoke oldu.

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılının Temmuz ayında dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Kadir Doğulu ile dünya evine girdi. Oyuncu, şimdilerde Vuslat dizisinde oynayan eşi Kadir Doğulu'ya sette sürpriz yaptı.

Neslihan'ı görünce şok oldu

Dizinin çekimlerinde rol gereği masada oturan Kadir Doğulu, çekimlerin başlamasını beklerken hayatının en güzel sürprizlerinden birini aldı. Başka bir yöne bakarken elinde pastayla yanına oturan eşi Neslihan Atagül'ü gören Doğulu, adeta şok geçirdi. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Doğulu, eşini öperek teşekkür etti.

Sosyal medyayı salladı

İkilinin sürpriz doğum günü videosu sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Videoyu izleyenler "Aşklarına ve evliliklerine inandığım çiftlerden biri" yorumunu yaparken bir başka kullanıcı ise "Çok güzeller" yorumunu yaptı.

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