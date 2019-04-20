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Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir yolcu otobüsü seyir halindeyken yanmaya başladı ve kullanılamaz hale geldi.

Cemalettin Gürsoy idaresindeki 01 EBU 74 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Pozantı-Tarsus istikametine seyir halindeyken, Gülek Tüneli çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Dumanların yükseldiğini gören şoför Gürsoy, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otobüsü söndürürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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