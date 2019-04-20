Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Görevine şimdilik başlamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İki gün sürecek toplantı öncesi yaptığı konuşmasında "Belediye, haksız kazanç kapısı, partizanlık, yağcılık yeri değildir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Topyekun 235 belediye başkanlığını kazanmamız tesadüf değil tarihi bir başarıdır" dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye'yi yöneten parti bellidir"

-Mesela FETÖ'nun Fehmi'si, Pensilvanya'nın korusu alanen husumet aşılamaya çalışmaktadır. Öteden beri kronik MHP düşmanı olan bu zat anlaşılan 15 Temmuz'un rövanşını almak için kuyruğa girenler arasına adını çoktan yazdırmıştır. Bu şahsın halen elini kolunu sallayarak geziyor olması hayret verici bir garabettir. Türkiye'yi yöneten parti bellidir, görevinin başındadır. MHP ise denge ve denetleme konusunda sorumluluk üstlenmiştir. Bu çürük yumurta ne haklı yazıp çizmekte bunları söylemektedir.

"Görevine şimdilik başlamıştır"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 31 Mart'tan 17 gün sonra yani 17 Nisan'da mazbatasını almış, görevine şimdilik başlamıştır. Musakka edebiyatından veri tabanı altyapısını kopyalama teşebbüsüne kadar, mazbatalı şahıs gizli bir gündem çerçevesinde faaliyetlerini hızlandırmıştır. Ancak olağanüstü ihtilal süreci de çalışmaktadır. İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. İstanbul'daki seçimlere derin ve delilli usulsüzlükler hakimdir.

"Şimdi söz sırası YSK'dadır"

Büyükçekmece ve Maltepe'de gün yüze çıkan vahim iddialar, yenilir yutulur türden değildir. En doğru ve makul kararı YSK verecektir. Bize göre İstanbul'daki seçimin yenilenmesi, maşeri vicdanı rahatlatacaktır. 17 gün boyunca mazbata ile yatan, mazbata ile kalkan, toplumu kutuplaştıran, siyasi tartışmaları stadyumlara kadar taşıyan Sayın İmamoğlu ve partisi, büyük bir yanlışın faili olmuşlardır. Mazbata almakla iş bitmemiştir, süreç sonlanmamıştır. Şimdi söz sırası YSK'dadır.