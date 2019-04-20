DÜNYA

Sollamanın bedeli ağır oldu! Yolcuların bulunduğu traktör devrildi

Hindistan'da yaşanan kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi.

Hindistan'da onlarca kişinin bindiği traktör, sollama yaptığı sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonucu traktör kasasında bulunan onlarca kişi yola savrulurken, feci kaza kameraya böyle yansıdı.

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