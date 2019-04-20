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Taraftar minibüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Bursaspor maçından dönenleri taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 10 taraftar yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda, İhsan Ö. idaresindeki 34 HP 7185 plakalı tır, Osmangazi Köprüsü yol ayrımında Yaşar Ahmet Yavuz yönetimindeki 16 DBG 26 plakalı Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs ile çarpıştı. 

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.  Kazada minibüsteki 10 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.  Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, trafik akışı normale döndü.

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