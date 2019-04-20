MEDYA

Hercai 7. bölüm fragmanı

Hercai dizisi 7. yeni bölümüyle 26 Nisan 2019 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 26 Nisan 2019 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB sosyal tesislerinde alkol satışı yapılacak mı?
İBB sosyal tesislerinde alkol satışı yapılacak mı?
Yunan bakandan S-400'ler için Türkiye itirafı!
Yunan bakandan S-400'ler için Türkiye itirafı!
Savunma sanayisinde gurur veren rakam
Savunma sanayisinde gurur veren rakam
İstanbul'da yakalanan casuslar tutuklandı
İstanbul'da yakalanan casuslar tutuklandı
Eşini 'bakışlarından' şüphelendiği için öldürmüş!
Eşini 'bakışlarından' şüphelendiği için öldürmüş!
Dışişlerinden Macron'a SDG tepkisi
Dışişlerinden Macron'a SDG tepkisi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuzgun 11. bölüm fragmanı
Kuzgun 11. bölüm fragmanı
Halka 14. bölüm 2. fragmanı
Halka 14. bölüm 2. fragmanı
Hercai 7. bölüm fragmanı
Hercai 7. bölüm fragmanı
Çukur 62. bölüm fragmanı: 2. sezon 29. bölüm
Çukur 62. bölüm fragmanı: 2. sezon 29. bölüm
Vuslat 15. bölüm 2. fragmanı
Vuslat 15. bölüm 2. fragmanı
Kadın 59. bölüm fragmanı
Kadın 59. bölüm fragmanı
Kardeş Çocukları 12. bölüm 2. fragmanı
Kardeş Çocukları 12. bölüm 2. fragmanı
Söz 79. bölüm fragmanı
Söz 79. bölüm fragmanı