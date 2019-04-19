Tokat’ta bulunan yakılmış insan kemikleri İstanbul'a gönderildi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Yeni Mahalle Kelkit Çayı kenarında yakılmış olarak bulunan insan kemikleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Daha sonra otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna getirilen kemik parçalarının erkek ya da kadına ait olup, olmadığı belirlenemedi.

Bu nedenle kafatası ve kemik parçalarının detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verildi.

Cenaze torbasına konulan kemik parçaları tabuta konulduktan sonra çivi çakılarak mühürlendi.

Tokat Belediyesi cenaze aracı ile kemik parçaları İstanbul'a gönderildi.