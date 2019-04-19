POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu: "Duyum ötesi tespitlerimiz var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin işlem ve kayıtlarının kopyalanmasının mevzuata uygun olduğunu belirterek, "Özellikle 31 Mart'la 18 Nisan arasında ne yazık ki duyum değil daha ötesi tespitlerimiz var." dedi.

İmamoğlu, eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanlarından Atalay Şahinoğlu’nun Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki cenaze namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dün havalimanında karşılaması ve bugün cenazede yaşanan diyaloglarına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, "Biz bu millete hizmet eden iki makama sahibiz. Kendileri Cumhurbaşkanımız, biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yız. Bunlar gayet doğal. Nezaketin, buluşmanın normalleşmesi bu ülkenin normalleşmesi demek. Ben her zaman bunu temsil etmeye ve uygulamaya çalışacağım. Daha önce de söyledim, fırsat bulursam merhabalaşırım, fırsat bulursam kucaklaşırım, bu ülke adına, bu şehir adına sohbet ederim. Bu benim için keyiftir, onurdur." diye konuştu.

İmamoğlu, merhabalaşmanın ötesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kandilini kutladığını, Erdoğan'ın da kendisinin kandilini tebrik ettiğini kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, bir basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Memur-Sen programında yaptığı konuşma ve bugün Twitter'dan paylaştığı birlik beraberlik paylaşımlarını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, "Ben de tweetlerini beğendim. Keşke demir hiç ısınmasaydı. Seçim süreçlerinde bunlar oluyor. Tabii ki barış olsun, huzur olsun. Bu ülkede barışı ve huzuru destekleyen her açıklama bizim için kazanım. Teşekkür ediyoruz. Olan açıklamadan memnunum." ifadelerini kullandı. 

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