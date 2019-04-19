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Herkes namaza geldiğini zannetti! Yaptığı şeyi görünce şok geçirdiler

Kastamonu’da bir kişi, namaz kılmak için girdiği caminin sadaka kutusundaki paraları gördü. Namaz kılmaktan vazgeçen şahıs, sadaka kutusundaki bozuk paralar dahil 25 TL’yi alarak namaz kılmadan camiden ayrıldı.

Kastamonu’da Merkeze bağlı Yukarıbatak Köyü Yeni Mahalle Camisinin önüne aracını park eden bir kişi, camiye namaz kılmak için girdi. Camiye girdikten sonra kapının yanında duran sadaka kutusunu fark eden şahıs, namaz kılmaktan vazgeçerek sadaka kutusunun olduğu yere yöneldi. Burada sadaka kutusunun içerisinde olan 25-30 lirayı da alan şahıs, namaz kılmadan hızla dışarı çıktı. Caminin önünde aracına binen şahıs, uzaklaştı.

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