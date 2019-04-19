Herkes namaza geldiğini zannetti! Yaptığı şeyi görünce şok geçirdiler

Kastamonu’da Merkeze bağlı Yukarıbatak Köyü Yeni Mahalle Camisinin önüne aracını park eden bir kişi, camiye namaz kılmak için girdi. Camiye girdikten sonra kapının yanında duran sadaka kutusunu fark eden şahıs, namaz kılmaktan vazgeçerek sadaka kutusunun olduğu yere yöneldi. Burada sadaka kutusunun içerisinde olan 25-30 lirayı da alan şahıs, namaz kılmadan hızla dışarı çıktı. Caminin önünde aracına binen şahıs, uzaklaştı.