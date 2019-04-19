POLİTİKA

Binali Yıldırım "Hizmet etmeye devam edeceğim"

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım açıklama yaptı. İstanbul seçimlerini değerlendiren Yıldırım "Konumun makamım ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye verilerinin kopyalanmasına ilişkin sorunun yöneltmesine Yıldırım "Belediye başkanları belediye ile ilgili her türlü denetimi incelemeyi yaptırabilir. Ancak belediyedeki çalışanları şüpheli gibi görmekten durması esas olmalıdır." cevabını verdi.

"Benim için en büyük akam insanların gönlünde olan makamdır." diyen Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Konumun makamım ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim. Artık İstanbullunun beklediği hizmetlerin yerine getirilmeli.

Makam peşinde koşmadım

Ben ülkeme çeşitli sorumlulukları alarak hizmet ettim. Hizmet etmeye devam edeceğim. Ben makam peşinde koşan biri olmadım. Hedefim hizmet ederken insanların hayatını kolaylaştırmak oldu.

İnsanların gönlüne girmekte mesafe almışsak Rabbime hamd ederim. Ben hali hazırda İzmir milletvekiliyim. Bu sorumluluğumda devam ediyor."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'ın twitini beğenmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklamalar
Erdoğan'ın twitini beğenmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklamalar
Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili harekete geçti!
Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili harekete geçti!
Fenerbahçe'de Ryan Babel bombası! Teklif yapıldı
Fenerbahçe'de Ryan Babel bombası! Teklif yapıldı
Canan Karatay bu habere kızacak gezen tavuğun farkı yokmuş
Canan Karatay bu habere kızacak gezen tavuğun farkı yokmuş
Kız arkadaşı ve annesini öldürüp intihar etti
Kız arkadaşı ve annesini öldürüp intihar etti
Ebru Gündeş, Nusret'e gönderme yaptı! Sosyal medya yıkıldı
Ebru Gündeş, Nusret'e gönderme yaptı! Sosyal medya yıkıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu aynı cenazede
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu aynı cenazede
Her türlü istismar çocukta kalıcı izler bırakır
Her türlü istismar çocukta kalıcı izler bırakır
2019 İstanbul TOKİ evleri nerede yapılıyor hangi semtlerde?
2019 İstanbul TOKİ evleri nerede yapılıyor hangi semtlerde?
Bu projeyle her okulda en az 3 kişi sigarayı bırakıyor
Bu projeyle her okulda en az 3 kişi sigarayı bırakıyor
Kolombiya’da ‘kaçak elektrik’ kavgası
Kolombiya’da ‘kaçak elektrik’ kavgası
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Depremde yola düşen kayalardan son anda böyle kurtuldular
Depremde yola düşen kayalardan son anda böyle kurtuldular
2019 seçim görevli ücretleri bu ay yatar mı tarihi
2019 seçim görevli ücretleri bu ay yatar mı tarihi