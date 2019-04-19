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Trafik kazasının ardından hareketli anlar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik kazası geçirdikten sonra sırt çantasını mezarlığa atan sürücü hareketli anların yaşanmasına sebep oldu. Çantanın atıldığını kameralardan görüp olay yerine gelen asayiş ekipleri, yaptığı incelemede kıyafetlerden başka bir şey bulamadı.

Edinilen bilgiye göre Titreyengöl istikametinden Sorgun istikametine seyir halindeki Gökhan Gödek’in kullandığı 07 EDS 98 otomobil, Sorgun Mezarlığını geçtikten sonra Titreyengöl Caddesi'nde virajı alamayınca refüjdeki palmiyeye çarptı. Palmiyenin üzerinde askıda kalan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. 

Kazanın ardından sürücünün otomobilden aldığı sırt çantasını mezarlık duvarından içeriye atması ve bu durumun şehir polis kameralarında görülmesi hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen asayiş ekipleri, otomobil sürücüsüyle birlikte mezarlıktaki çantanın bulunduğu yere giderek çantayı inceledi. Çantadan kıyafet dışında bir şey çıkmazken, araç sürücüsü çantayı neden mezarlığa attığı konusunda tatmin edici cevap veremedi. 

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