GÜNCEL

Şehit oğlunun maaşıyla yaptırdığı evi yandı

Osmaniye'de elektrik kontağından çıkan yangında şehit annesinin evi ve eşyaları kullanılamaz hale geldi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan şehit annesi Elife Aki'nin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaptırdığı ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. 

1994 yılında Van’ın Çatak ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Hacı Mustafa Aki’nin annesi Elife Aki, oğlunun kendisine bağlanan şehit aylığını biriktirerek Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Savrungözü mevkisine ev yaptırdı. Kış aylarında kar kalınlığının yer yer 2-3 metre olduğu Savrungözünde elektrik verilmemesine rağmen 20 Mart günü elektrikler açıldı. Ana elektrik hattından çıkan kıvılcımlar şehit annesi Elife Aki’ye ait evde yangına neden oldu.

Kısa sürede tüm eve sıçrayan yangın sonucunda ev ve evde bulunan tüm eşyalar yandı. Yaklaşık 150 bin TL zararın olduğu evde elektrik dağıtım şirketi yetkilileri önce yangının sorumluluğunu aldıklarını ve zararın karşılanacağını belirtmelerine rağmen daha sonra zararın karşılanmayacağına dair Elife Aki’ye tebligat gönderdiler. 

Şehit oğlunun maaşıyla ev yaptırdığını ve evinde elektrik kontağından çıkan yangınla tamamen yandığını belirten Elife Aki “Dişimizden tırnağımızdan arttırdığımız parayla bir ev yaptırdık. O da bu şekilde yandı. Biz elektrik şartellerini kapatıp ayrılıyoruz evden. Normalde kışın elektrik verilmez. Elektrik verilmiş evde yangın çıkmış. Bir daha da ev yaptıracak durumum yok. Bir evde ne varsa o kadar eşyam vardı. Tüm ev eşyalarım da yangında yandı. Yetkililerden yardım bekliyorum ben” şeklinde konuştu. 

Şehidin kardeşi Hüseyin Aki ise “20 Mart günü yanan evimize bir gün sonra gittik. Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri yangının kendilerden kaynaklı olduğunu söylediler ve zararımızın karşılanacağını belirttiler. Aradan bir süre geçtikten sonra ise zararın karşılanmayacağına dair tebligat aldık. Biz bu zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Özışık'ın AK Parti'ye yakın medya yazısı konuşuluyor
Süleyman Özışık'ın AK Parti'ye yakın medya yazısı konuşuluyor
Sinan Gümüş'ün Suriyeli benzetmesi başını yaktı! İşte yeni takımı
Sinan Gümüş'ün Suriyeli benzetmesi başını yaktı! İşte yeni takımı
Tavuk ve et fiyatlarına Ramazan fırsatçılığı aylarca zam için bu anı beklediler
Tavuk ve et fiyatlarına Ramazan fırsatçılığı aylarca zam için bu anı beklediler
Fenerbahçe'de 15 isim gidecek Galatasaray örnek alınacak
Fenerbahçe'de 15 isim gidecek Galatasaray örnek alınacak
Fehmi Koru'dan 31 Mart seçimleriyle ilgili çok konuşulacak yazı
Fehmi Koru'dan 31 Mart seçimleriyle ilgili çok konuşulacak yazı
Uğuroğlu ilk kez açıkladı! Yıldırım, kendisine İBB sonucunu bakın nasıl söylemiş?
Uğuroğlu ilk kez açıkladı! Yıldırım, kendisine İBB sonucunu bakın nasıl söylemiş?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yayın sırasında ilginç kaza kamerada
Yayın sırasında ilginç kaza kamerada
Ekrem İmamoğlu'nun biber gazı yediği görüntüleri ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun biber gazı yediği görüntüleri ortaya çıktı
Duygu Asena kimdir kaç yaşında oldu doodle olma sebebi ne?
Duygu Asena kimdir kaç yaşında oldu doodle olma sebebi ne?
Yumurtalar hakkında şok iddia! Aslında fark yok
Yumurtalar hakkında şok iddia! Aslında fark yok
19 Nisan Türkiye Gündemi
19 Nisan Türkiye Gündemi
Berat Kandili duası Kur'andaki dualar ve peygamberimizin duası
Berat Kandili duası Kur'andaki dualar ve peygamberimizin duası
25 ayrı suçtan sabıkalı kişi yakalandı
25 ayrı suçtan sabıkalı kişi yakalandı
Berat Kandili namazı kaç rekat nasıl niyet edilerek kılınır?
Berat Kandili namazı kaç rekat nasıl niyet edilerek kılınır?